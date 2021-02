Reencuentro de amigos tras 4 años sin verse: Felipe tiene 100 años y Ramón 96

EL PINGO - ENTRE RÍOS

El reencuentro de dos... Publicado por Mirada Profunda en Viernes, 5 de febrero de 2021

. El amor sí. Pero la amistad y sobre todo la amistad de hermanos, no necesita frecuencias. El amor está lleno de ansiedades, un día ausente puede ser terrible, pero. La vida los llevó por diferentes caminos y después de muchos años de no verse, se encontraron por casualidad, en una fiesta de maestros que se llevó a cabo, hace cuatro años, en el Centro Alberdino de la capital entrerriana.Tras esa noche de charlas y recuerdos, Felipe Martínez y Ramón Valdez, ya no volvieron a encontrarse hasta este jueves, cuando Felipe, que vive en Paraná,El reencuentro se produjo este jueves, cuando Felipe Martínez y sus 100 años, llegaron a la puerta de su amigo, Ramón Valdez, “de 96 primaveras”.y agregó que “a pesar de la edad, los dos están lúcidos y como se ve en las fotos, están bien”, destacó la hija de Felipe, que 23 de agosto pasado, cumplió los 100 años.