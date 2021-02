Estacionamiento: extendieron los permisos a tarjeteros por 30 días más

Paraná Tarjeteros se manifestaron en contra del sistema de estacionamiento medido

Transporte urbano de pasajeros

Se prorrogaron por 30 días los plazos para que tarjeteros puedan realizar su tarea en las cuadras habilitadas por la municipalidad de Paraná. Se recordará que los trabajadores habían reclamado por el vencimiento de los permisos y temían a que los mismos no fueran renovados.el intendente Adán Bahl en relación al sistema de estacionamiento medida que planea instaurar en la ciudad.“En la medida que aparezca una propuesta conveniente a los intereses del municipio y se proceda a la adjudicación se analizaría para que el proceso sea ordenado”, prometió. En ese sentido, Bahl destacó “la inversión en señalización horizontal y vertical de la ciudad, lo que lleva un proceso de implementación”.Consultado al intendente por el conflicto que mantienen ERSA y UTA por reclamos salariales, Bahl comentó que “es un tema que encontrará un punto de convergencia, de solución”. “Siempre hay pugna entre el empleador y el trabajador”, acotó.Y en ese sentido recalcó que “este es un tiempo complejo porque parte del financiamiento del transporte es el corte del boleto y ante la pandemia, los colectivos, al no tener capacidad, esto impactó en la estructura de sostenimiento de costos”. Según Bahl, esa situación “fue suplida a través de subsidios del gobierno nacional y provincial”.“La situación laboral irá encaminada y respecto a la evolución del precio del pasaje de colectivo, ya contamos con el estudio de costos que estableció el costo del boleto en $45.30, pero el pedido de la empresa es de aproximadamente $66”, indicó.“Los análisis de costos no son vinculantes, pero serán tenidos en cuenta para lo que sea razonablemente un ajuste al boleto de colectivo”, cerró el intendente.