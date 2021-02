Fuerte repunte del río: "Sale poco pescado, hay que esperar unos días más"

La creciente mueve mucho el agua. "Entonces el pescado se queda abajo y no sale", contaron a Elonce TV.



Según registros del Instituto Nacional del Agua, la altura del río en la jornada es de 2,30 m.



Nuestro medio visitó un comercio de venta de pescado en Puerto Sánchez. Marcelo Lemos contó que "con la crecida del río, sale menos, el pescado se va. Cuando crece, sale poco".



"Tenemos que esperar que se normalice. En siete o diez días, habrá un repunte. Hay que esperar a que el agua quede más clara, que no esté tan sucia. Además, cuando sube el río pasan raigones y se llevan la malla, el espinel de los pescadores. Hay escasez de pescado más o menos hace un mes", relató.



Cuando hay escasez, las pescaderías, deciden "traer de afuera el filet, el sábalo despinado, para seguir ofreciendo en el mostrador". El pescado llega "desde Victoria, de Diamante, de la costa del Uruguay".



Marcelo contó que en su comercio tiene cinco pescadores locales que lo proveen de pescado, pero "hace cerca de un mes que no me traen".



"Una pieza de sábalo despinado sale entre 250 y 300 pesos. Lo que más lleva la gente es el filet de tararira que sale 450 pesos", mencionó.



Los días en que "más gente anda" en busca de adquirir pescado, son los "viernes, sábados y domingos". Elonce.com.