Usuarios opinaron sobre el aumento del boleto de colectivos en Paraná

Debido a que se está tratando una suba del boleto del transporte urbano de pasajeros, que afectaría a Paraná y el área metropolitana,dialogó con diferentes usuarios de colectivos urbanos, quienes manifestaron su opinión al respecto de este tema y además, hicieron referencia a los tiempos de espera.“El 15 se demora mucho siempre, hay otras líneas que pasan con más frecuencia, pero esta no”, dijo Ivana, una mujer que estaba en una garita de colectivos. Consultada sobre el aumento del boleto dijo que “si van a subir los costos por lo menos deberían mejorar el servicio”.Por su parte, una mujer que se encontraba sobre avenida Ramírez, cerca de la terminal de ómnibus y relato que vive en Oro Verde y utiliza con frecuencia las líneas 15 y 6; valoró que “son malas, no pasan seguido” A su vez resaltó que no le parecía justo que aumente el boleto ya que “el servicio es malísimo”.“Los colectivos demoran mucho, tardan hasta una hora en pasar los colectivos. Antes de pedir un aumento, deberían mejorar el servicio”, dijo una joven que estaba en la parada de colectivos.En tanto Mirta, una mujer que estaba la línea 5 de colectivos, indicó que “pasa bastante seguido, pero desconozco las otras líneas”.“Si hace falta que lo aumenten al colectivo, no me parece malo, pero que no supere los 45 pesos”, añadió.