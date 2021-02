Cómo afecta a carnicerías de Paraná el acuerdo en el precio de cortes de carne

Tras el acuerdo entre el gobierno nacional y frigoríficos exportadores para la rebaja de hasta 30 por ciento en el precio de ocho cortes de carne,consultó a una carnicería de Paraná cómo afecta a los locales que quedaron fuera del convenio.“Hubo muchas consultas de clientes, pero las pequeñas carnicerías de barrio estamos ajenos al negocio con el gobierno y no podemos acceder a los cortes a esos precios”, comentó ael responsable de Carnicería Don Carlos, ubicada sobre calle Salta.De igual manera, el carnicero apuntó a “la baja calidad de los cortes” y aseguró que “la competencia, prácticamente, no afectaría”.“Un asado de ternera vale 750 pesos el kilo”, refirió al reconocer que “hubo una merma en relación a enero del año pasado”.“Tememos consultas por asado, que es lo más consume, y después le sigue la pulpa. El cliente busca costilla, vacío y matambre. Y ahora, mucho pollo”, explicó el carnicero.Y agregó: “La semana pasada, cuando refrescó el clima, los clientes se volcaron a cortes más económicos, no por el precio, sino por la temperatura. Y llevaron picada, aguja y puchero de ruedita”.