SUP, una práctica recreativa que suma adeptos en Paraná

El Stand Up Paddle (SUP) es una actividad recreativa, y “el único requisito que tiene es el atreverse", aseguró aLaura, de la escuela de SUP Paraná que dicta cursos para todas las edades y durante “todo el año”.“El curso para aprender a andar, y les enseñamos a las personas cómo remar sobre una tabla. Hay una preparación previa en un simulador para practicar, y después vamos al agua. El equilibrio se logra porque primero salimos arrodillados y hacemos un juego con la tabla”, detalló la instructora.Según explicó, la escuela provee de tablas, el chaleco y el remo. “Solo hay que tener ganas de disfrutar, porque cuando les gusta el deporte, la gente compra su propia tabla para llevarla a todos lados”.“Es una actividad que requiere respeto al río y a la vez, lo disfrutas”, valoró desde el Balneario Municipal, donde se ubica la sede de la escuela.La instructora refirió que “hay un circuito demarcado, que no siempre es el mismo, y para respetar también porque también navegan lanchas y kayaks; por lo cual, siempre vamos aguas arriba”.“Es un deporte tanto para niños como para adultos. Y cada vez se suman más gente, por el contacto con el río y ver el verde de las islas”, resaltó.En la oportunidad, desde la escuela de SUP Paraná comentaron que un equipo argentino competirá en Mar del Plata, tras a la apertura de las competencias nacionales.Punto aparte, Laura valoró la crecida del río Paraná y esperanzó para que vuelva a tener su cauce normal “porque estamos acostumbrados a un hermoso río y esta bajante nos mostró la mugre que acarrea cuando llueve desde los arroyos, y fue algo que nos puso muy tristes; había hasta carcazas de autos”.