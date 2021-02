Reclamo salarial: choferes de colectivos se reunieron con dirigentes de UTA

Choferes del transporte urbano de colectivos se reúnen este jueves con el secretario gremial de UTA, Sergio Groh, para avanzar sobre el pago de los sueldos y porcentajes adeudados.Cabe recordar que la semana pasada, los choferes habían iniciado una retención de servicio hasta tanto abonen los sueldos, pero fue suspendida debido a que la Secretaria de Trabajo dictó una conciliación obligatoria.“Vivimos una incertidumbre terrible, hay compañeros que pasan muchas necesidades y ya no sabíamos que hacer porque no tenemos ninguna respuesta. Con el secretario General de UTA habíamos hablado de llevar adelante una retención de servicio y se determinó que no iban a acatar ninguna conciliación obligatorita. Luego, el secretario Gremial la acató y ahora hay un vacío legal”.“En este momento se nos debe una cuota del aguinaldo, una deuda del 30 por ciento del mes de diciembre, y el 50 por ciento del mes de enero y son alrededor de 30.000 pesos”.En cuanto al servicio dijo que “esta funcionando, pero bajó la cantidad de pasajeros que circulan”.“Llegamos a nuestras casas y nos amargamos, porque vemos la heladera vacia y no sabemos que hacer”, indicó .