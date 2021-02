Recicladores piden que vecinos no saquen los residuos inorgánicos cuando llueve

Recicladores del Paraná solicitan a los vecinos que cuando llueva no saquen a la basura los residuos inorgánicos ya que cuando se mojan, materiales como el cartón, son muy difíciles de manipular.“Los días de lluvia se hace difícil recolectar el material y no podemos traerlo en buenas condiciones, más que nada para los compañeros del volcadero que viven de esto y un día que no tienen material no pueden alimentar a la su familia”, dijo Sebastián uno de los integrantes de la cooperativa aY resaltó: “Pedimos a la ciudadanía que guarde todo lo que es cartón, plástico, papeles y que se los entregue a los compañeros en la mano. Trabajamos con un circuito de recolección por la peatonal, calle Buenos Aires, Monte Caseros y se procesa en el galpón y se vuelve a vender a la industria”.Sobre las tareas de reciclaje, dijo que “muchos tipos de plástico demoran más de 100 años en desintegrarse y por eso estamos trabajando para no contaminar y que se vuelva a utilizar”.En tanto Pablo, otro de los trabajadores de la cooperativa, sumó que “desde la Federación de Cartoneros, pedimos que se mejoren las condiciones de trabajo. En el volcadero llegan todos los residuos patológicos, es por ello que proponemos que se realice una recolección diferenciada y todo el material reciclable llegue a las manos de los compañeros de manera segura”.“La cooperativa reúne unos 150 trabajadores, empezamos con muy pocas cosas y ahora tenemos más cosas”, culminó.