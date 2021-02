Tarjeteros se manifestaron en contra del sistema de estacionamiento medido

Tarjeteros concentraron este miércoles frente a la sede que los nuclea para tratar el rechazo al sistema de estacionamiento medido que la municipalidad pretende implementar en Paraná."Nos reunimos porque nos quedamos sin nuestra fuente laboral. Casi 600 tarjeteros somos sostén de familia y queremos una respuesta porque desde el municipio no se nos ha citado", explicó ala representante de los trabajadores informales, Carina Martínez.

"Si el intendente no nos incluye en el nuevo sistema, nos verá frente al municipio peleando por nuestro trabajo"

Según comunicaron, presentarán una nota al secretario municipal de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Maximiliano Pérez Viecenz, "a la espera de una respuesta favorable" al reclamo que encabezan.En ese sentido, refirió que presentaron la inquietud ante el área de Tarifado de la dirección de Tránsito, desde donde les indicaron que a partir del lunes "tienen orden de no actualizarnos el permiso".Para los tarjeteros, la disposición se contradice con lo que acordaron con la comuna para poder brindar el servicio de cuidacoches. "El año pasado se nos exigió presentar libreta sanitaria, certificado de buena conducta, cumplimos con todo lo que nos exigieron, y no puede ser que ahora nos dejen sin una respuesta para todos los compañeros", reprochó Martínez."La venta de tarjeta sale ocho pesos, no la podemos comprar por la falta de monedas, y el municipio no nos da nada, ni siquiera los chalecos. Todo viene de nuestro bolsillo", manifestó, además."Estamos empadronados y registrados para la compra de tarjetas. No somos fantasmas, quizás no somos empleados del municipio, pero si expendedores de tarjetas", argumentó la tarjetera al justificar que están amparados por la pandemia "porque nadie puede ser despedido"."Reclamamos por nuestro trabajo porque nunca se nos avisó nada de las directivas de la municipalidad. Rufiner nunca dio la cara, al igual que Quique Ríos, y el intendente nunca convocó a una asamblea. Directamente, nos quieren sacar a todos los tarjeteros", recriminó el tarjetero al denunciar: "El intendente está dejando sin comer a más de 600 personas".El lunes vencen las tarjetas de estacionamiento, pero los trabajadores anunciaron que todos se presentarán a prestar servicios en las cuadras que tienen asignadas, tanto por la mañana como por la tarde."La gente necesita comer, trabajar. No somos negros para ir a quemar gomas, pero queremos dialogar con el intendente. Y en caso que no nos den respuesta, saldremos a la calle porque nos tienen que responder, porque para eso nos exigieron libreta sanitaria y certificado de conducta", completó otro, Raúl Cardozo.