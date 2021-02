Comerciantes sobre las ventas y costos de alquileres: “estamos desahuciados”

Comerciantes del microcentro y agentes inmobiliarios analizan conjuntamente criterios para llegar a un acuerdo con el precio de los alquileres de los locales. Se estima que un inmueble pequeño el alquiler oscila los 80.000 pesos mensuales.En un feriado provincial lluvioso en la capital entrerriana,observó un movimiento menor en la peatonal San Martín respecto a días anteriores y dialogó con comerciantes sobre los costos de los alquileres y las ventas.“Es una situación infernal, no hay comercio que aguante, hay falta de dinero y no hay trabajo. Estamos desahuciados, solo vendí tres paquetes de cigarrillos en toda la mañana”, informó el dueño de un kiosco, que se encuentra en uno de los ingresos de la Galería Almendral, a Elonce TV.En este sentido, agregó: “diciembre (las ventas) fueron buenas, pero enero bajaron mucho”.“Tenemos fe que todo mejore porque es lo último que podemos perder, hay que mantener una familia, pero estamos cada vez más abajo. Todo sufrió incrementos”, sentenció el comerciante.Consultado sobre los alquileres, dijo que "son caros, nosotros tenemos la suerte que el dueño del comercio nos comprende con respecto a las ventas, pero no todos tienen la misma suerte".Según indicaron los alquileres en el centro comienzan en 80.000 pesos en un local pequeño y algunos más grandes llegan a los 150.000 pesos.Este lunes se llevó a cabo un encuentro entre la Cámara de Comerciantes del Microcentro, integrantes del Centro Comercial, la Cámara de Comerciantes de Cinco Esquinas y representantes del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Entre Ríos."Se hace muy difícil mantener un local abierto en el centro, porque los alquileres son muy caros, las ventas han bajado muchísimo. Estamos viendo que cada vez hay más locales vacíos que no se vuelven a ocupar", planteó a, Marcelo Ruggeri, que pertenece a la Cámara de Comerciantes del Microcentro.