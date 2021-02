Jóvenes olimpistas se entrenan en Parque Berduc para competencias nacionales

Nazareno Sasia, Sergio Pandiani y Julieta Buschiazzo, son tres de los destacados atletas entrerrianos que se entrenan en Parque Berduc de Paraná, de cara a competencias de nacionales y sudamericanas que habían sido suspendidas por la pandemia de coronavirus.Vale recordar que en el Nacional de Atletismo que se realizó en Rosario en diciembre pasado, Sasia se impuso en la prueba de lanzamiento de bala con una marca de 19.67 y consiguió de esa manera un nuevo récord sudamericano Sub 20, superando los 18.94 que él mismo había conseguido el 5 de diciembre en Concepción del Uruguay.“Participé en el campeonato argentino de Mayores, en diciembre del año pasado, donde pude vencer el récord sudamericano de la categoría Juveniles”, contó el oriundo a Cerrito aEl olimpista, de 20 años, refirió que haber roto su propio record fue “un premio al esfuerzo que hago día a día”.Consultado al Campeón olímpico de los Juegos de la Juventud cómo la pandemia a su entrenamiento, el reconoció que “al principio fue duro”. “Me entrenaba con lo que tenía en mi casa, y después tuve la suerte de que, en junio, la municipalidad de Cerrito me permitió el polideportivo para entrenar. Ahí pude arrancar a moverme más o menos bien y de ahí, para adelante”, resaltó.Respecto a los desafíos, Sasia comunicó que el objetivo de este año será “participar en las primeras competencias internacionales en las categorías de Adultos”. Se refiere al Campeonato Nacional de Atletismo que se realizaría en marzo de este año.“El año pasado hubo muy pocos torneos, y esperamos que este 2021 haya campeonatos con más continuidad; hay un campeonato sudamericano que se hará un Buenos Aires”, refirió.En la oportunidad, destacó el apoyo económico que recibe del CeNARD, de la secretaría y del municipio de Cerrito que costea sus pasajes para viajar a Paraná para entrenar.Por su parte, Sergio Pandiani, se mostró “contento de poder volver” a los entrenamientos. “Esperamos que se realicen los torneos que están programados y entrenamos para eso”, refirió el atleta que se destaca en decatlón argentino.En relación a los desafíos para este año, el oriundo de Maciá mencionó que prevé “sacar algunas medallas en el Nacional de marzo, que es clasificatorio para el campeonato Sudamericano y que este año se hará en Argentina, e ir lo más fuerte posible al Mundial universitario en China”.En su trayectoria, el maciaense surgido en la Escuela Municipal de Atletismo de su ciudad natal, tomó relevancia en los distintos escenarios desde su génesis deportiva, tras conquistar un holgado número de trofeos en el marco provincial y nacional; además de quedarse con la presea plateada en el certamen Iberoamericano de Trujillo 2018 y adjudicarse la medalla dorada en el Campeonato Sudamericano Sub-23 de Cuenca, que se llevó a cabo en el mismo año. Mientras que, en 2019, luego de una grandiosa performance en tierras peruanas, obtuvo el tercer puesto en el Sudamericano de mayores y culminó sexto en los Juegos Universitarios de Napoli.Julieta Buschiazzo, en tanto, comentó que “de a poco” está volviendo a entrenar, tras recuperarse de una grave lesión en el tobillo durante una competencia nacional en diciembre de 2016. La joven atleta también se prepara para clasificar para el campeonato nacional de atletismo y anteaseguró que “con lluvias se corre igual porque nos dicen que no somos de azúcar, y no hay ñañas”.En la oportunidad, en el Berduc, también hacía sus prácticas de entrenamiento, un lanzador de martillo procedente de la localidad chaqueña de Resistencia, que este año tiene la posibilidad de competir en torneos sudamericanos. “Elegimos a Paraná por las condiciones que tiene para lanzar y el apoyo del profesor Sergio Alfonsini en cuanto a la parte técnica y física”, valoró el entrenador Juan Pablo Chirsinero. “El compartir con los entrerrianos, que tienen una gran federación en atletismo, nos hace crecer mucho, por eso venimos a aprender de esta gran provincia”, resaltó.