Bahl se refirió al servicio de colectivos urbanos y la provisión de agua potable

Mientras rige la conciliación obligatoria en el conflicto entre choferes de colectivos y las empresas de transporte de Paraná, Elonce TV consultó al intendente Adán Bahl cómo avanzan las soluciones al problema que en reiteradas ocasiones perjudica a los usuarios del servicio de transporte urbanos de pasajeros.



“Siempre hay situaciones de negociación entre los empresarios y el sindicato. Desde municipalidad, monitoreamos e intervenimos a través de la secretaría de Trabajo”, indicó el mandatario municipal al resaltar: “Son situaciones de pugna entre empleados y trabajadores que tienen un marco jurídico para resolver”.



Se recordará que el conflicto que protagonizan UTA y ERSA se debe a la falta de pago de los sueldos de diciembre y una cuota del acuerdo de aumento salarial.



“Desde la municipalidad, al tener el servicio concesionado, efectuamos todos los controles y exigimos las respuestas, aun en el contexto de pandemia, donde la movilidad es significativamente menor, lo cual impacta significativamente en uno de los componentes del financiamiento del transporte, como lo es el costo del boleto”, explico Bahl. Mencionó, además, que “siempre también hay un delay con respecto a los subsidios nacionales o provinciales, y a veces se generan situaciones de tensión, pero con voluntad y responsabilidad se buscan las soluciones”. Provisión de agua Consultado al intendente por la provisión de agua potable en la ciudad, Bahl comentó que “la producción es absolutamente normal, de más de diez millones de litros por hora”. “Son 250 millones de litros de agua potable los que se producen en Paraná, y son más que suficientes para satisfacer” (la demanda), apuntó.



“Indudablemente, en momentos de altas temperaturas, hay un exceso de consumo y eso hace que quienes están muy lejos de los centros de distribución no tengan agua porque no llega por la presión”, refirió el intendente.



En ese sentido, detalló: “La solución técnica a ese problema es un nuevo centro de distribución en la zona sur de la ciudad, y es una de las prioridades, pero como la obra no iba a poder financiarse porque la municipalidad no tiene los recursos, se buscaron paliativos a través de la construcción de distintos pozos que refuerzan los centros de distribución para mantener la altura y la presión suficiente para momentos de alto consumo”.



“La mezcla de agua es muy pequeña, pero permite manejar distintos niveles de presión para llegar a todos los lugares”, aclaró al respecto. También apuntó a las roturas por cañerías viejas y mayor impulsión. “Paraná necesita mucha inversión, las soluciones técnicas están programadas, pero solo se podrán hacer con inversiones del gobierno nacional y en ese sentimos gestionamos desde febrero del año pasado”, resaltó. (Elonce)