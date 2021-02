Comerciantes paranaenses, preocupados "por cierre de locales en el centro"

El encuentro se realizó este lunes, entre la Cámara de Comerciantes del Microcentro, integrantes del Centro Comercial, la Cámara de Comerciantes de Cinco Esquinas y representantes del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Entre Ríos.Así lo indicó a"Trasmitimos la preocupación de comerciantes del microcentro que hoy están con los contratos de alquiler que se están actualizando, que se hace muy difícil mantener un local abierto en el centro, porque los alquileres son muy caros, las ventas han bajado muchísimo. Estamos viendo que cada vez hay más locales vacíos que no se vuelven a ocupar", planteó.Mencionó que las inmobiliarias recibieron la inquietud de los comerciantes, pero "ellos son intermediarios entre los propietarios y los comerciantes, por lo que nos dijeron que van a trasladar la inquietud nuestra. A ellos tampoco les conviene que estén los locales desocupados. Les pedimos que les trasmitan a los locatarios, que busquemos una manera de que no sea tan abrupta la suba de los alquileres".Para ejemplificar la situación, Ruggeri dijo que "no se ve tanto en la peatonal que es de la zona más buscada, y pese a eso hay locales vacíos ya, sino que se ve más en las paralelas a la peatonal como calles Além, Gualeguaychú. En inmediaciones a la peatonal hay muchos locales vacíos y se va incrementado su número".De la misma manera reconoció que "hay negocios que se cierran y se van a los barrios. También sabemos que en el centro hubo mayor restricción que otros lugares de la ciudad, en cuanto a horarios comerciales y controles que se hacían. Además, el transporte urbano hace que la situación no sea normal. El cliente opta más por quedarse en los negocios de cercanía. A eso también lo está aprovechando algunos comerciantes, a los que les sale mucho más barato buscar un local en un barrio, que quedarse pagando alquileres caros, en el centro".También dijo, se ha incrementado el comercio online. "Hay comercios que han tenido que cerrar porque no pueden mantener la estructura funcionando de un local, pero han decidido seguir en el rubro comercial, pero vendiendo a través de redes sociales y no a través de un local físico".