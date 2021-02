Vecinos de calle 25 de Junio temen desbarrancamiento: "Ya hay grietas"

Yésica Biancheri

"Se ha marcado mi terreno, tengo miedo que se caiga. Desde la comisión vecinal me dijeron que recién mañana va a venir la gente de Defensa Civil, para ver qué trabajo pueden hacer acá", contó aIndicó que producto de que "desde hace varios días que viene lloviendo, se me está marcando el terreno cada vez más. El peligro es que se me caigan los dos árboles y se vaya todo hacia abajo, hasta la casa".Mencionó que hay otros vecinos "que ya tienen grietas en las paredes de sus casas".Dijo además, que producto de la lluvia "se me ha mojado todo adentro. Pusimos unos nylon en el techo. Cada vez que vamos a cirujear, cuando encontramos toldos, los traemos y los ponemos arriba del techo".