Lluvias en Paraná: “Entregamos más de 350 cortes de agrotileno en 10 días”

Este martes estuvo caracterizado por las contentaste lluvia en Paraná. Desde Hidráulica de la Provincia confirmaron este lunes a Elonce TV que los registros de las precipitaciones durante el primer mes del 2021 fueron “históricos”, dado que triplicaron una marca que no se registraba desde hacía más de 40 años.



Sebastián Michelli, presidente de Protección civil de Paraná, dialogó con Elonce TV, sobre las tareas realizadas en estos días de lluvias.



“La demanda es mucha, de acuerdo a la cantidad de días de lluvias que venimos teniendo. Este martes, fue más tranquilo por el trabajo que estamos realizando. Hay muchas personas anegadas, casi el 100% de los llamados es por esa razón”, expresó a Elonce TV.



“Lo que sucede es que las napas están muy altas y no se alcanza a secar. Hoy no fue mucha el agua que cayó, sino que fue contante y eso hizo que subiera el nivel y produja el anegamiento de familias”, dijo.



Y agregó que “el agrotileno es lo que más solicitan. En los últimos 10 días, entregamos 370 cortes. Fue mucha la demanda, el trabajo fue arduo, constante y permanente. Los empleados dejan a su familia, con el objetivo de solucionar la mayor cantidad de problemas posibles”.



En ese sentido, aclaró que “sabemos que hay muchas familias a las que no llegamos, pero es por la gran demanda. Trataremos de seguir trabajando para abarcar todos los conflictos que se presentan por las lluvias”.



El presidente de Acción civil, comentó que “tenemos un ropero comunitario que funciona con donaciones que recibimos, y tratamos de aportar y asistir con algo más".