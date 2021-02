El río creció 50 centímetros el fin de semana y tiene la mayor altura en un año

Tendencia

Registros de lluvias

Cambia el paisaje

Fuerte repunte en el río Paraná. El viernes se encontrabaEn menos de 15 días, el río Paraná frente al Puerto Nuevo pasó de 40 centímetros, a 2,36 metros.Las intensas y copiosas lluvias en la región y gran parte de su cuenca superior determinaron que el caudal sufra un repunte que no había sido pronosticado. Es la marca más alta en casi un año, ya que la anterior fue de 2,73 metros en febrero.El jefe de Prefectura en la capital entrerriana, Julio Santana, había indicado a Elonce TV que continuaba la tendencia creciente “en toda la cuenca” del río Paraná. El pasado viernes en el puerto local, había alcanzado 1,78 metros. “Desde hace aproximadamente dos semanas viene creciendo. Por los registros en el norte y lluvias que se registraron en dicha zona”, la previsión es que el caudal siga aumentando.Las lluvias en la zona, contribuyeron al repunte. Desde Hidráulica de la Provincia confirmaron a Elonce TV que los registros de las precipitaciones durante el primer mes del 2021, fueron “históricos”, dado que triplicaron una marca que no se registraba desde hacía más de 40 años.“Al finalizar enero, el acumulado presentado en el Departamento Paraná y en la ciudad, superó una marca que se mantenía desde 1978 de 348 mm., contra 357 mm. que se produjeron en el mes que pasó”, comunicó a Elonce TV el director provincial de Hidráulica, Cristian Gietz.Por unos días cambió la postal desde la costa: no solo no se observan los bancos de arena, sino tampoco las playas sobre la isla Puente; la dársena del Puerto Nuevo, que estaba seca y con lanchas y viejos barcos varados sobre tierra, volvió a tener agua aunque la vegetación crecida en este largo tiempo de sequía impide la libre navegabilidad interna en ese sector.