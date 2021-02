Vecinos de zona sudoeste se reunieron en asamblea: reclaman por faltante de agua

La asamblea de vecinos de la zona sudoeste de Paraná se realizó este lunes por la noche en zona de calle Balbín y Avenida de las Américas. Se hicieron presentes habitantes de "varias vecinales", se indicó a Elonce TV.



Pablo Tobares, de vecinal de Las Américas, contó a Elonce TV que están muy preocupados "por la faltante de agua en la zona y por el agua salada que está trayendo muchos problemas en los domicilios, en cañerías y electrodomésticos, además de los inconvenientes en la salud de las personas. Ya nos hemos manifestado en contra del agua salada en esta zona".



"Estamos teniendo un 100 % de agua dura, no llega mezclada, es el total de agua salada", mencionó.



Por su parte, Norma Santángelo, desde barrio Mercantil, apuntó: "Presentamos una nota de queja inmediatamente luego de que nos enteramos de que se habían hecho tres pozos en el centro de distribución Espejo. Levantamos más de 200 firmas en el barrio Mercantil, porque decidimos que no queremos agua salada. Pensamos que la municipalidad que ha obrado de una manera que corresponde, que no ha tenido en cuenta los intereses de los vecinos de barrio Mercantil, no se nos ha consultado, afectándonos en la calidad de vida que tenemos. Tampoco se hizo un estudio previo de impacto ambiental".



Susana, también de barrio Mercantil, dijo a Elonce TV: "No queremos agua salada, ya lo padecimos, tuvimos muchos problemas de salud y debimos cambiar todas las cañerías".



Al ser consultada por la provisión de agua en general, contó que en la zona en que ella vive, "al ser una zona alta, he tenido faltante de agua, se corta con los días de mucho calor y cuando tengo, la presión es muy baja". Elonce.com.