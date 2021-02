Prórroga de restricción nocturna: “hay bares que reclaman la extensión horaria”

Política Entre Ríos prorrogó nuevamente la restricción de circulación de personas

Osvaldo Cabrera, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Paraná

Continuidad del ATP

El gobierno provincial prorrogó la restricción de circulación de personas, hasta el 8 de febrero en todo Entre Ríos, entre la una y las seis de la mañana, con una tolerancia de 30 minutos. También se dispone la restricción de la actividad comercial., expresó aque, “hay lugares donde el horario hasta la 1 de la mañana les alcanza, pero tenemos otros espacios que no están reclamando una extensión en el cierre del local. El espectro del gastronómico es muy amplio”.“Es una cuestión que se puede ir viendo de manera interna, porque los intendentes tienen la potestad de regular el horario en su ciudad. Se podría establecer en uno o dos días, como los viernes y sábados, una extensión horaria en los bares. Las personas estarían en un lugar controlado y visible, donde se cumplen los protocolos”, dijo.Y agregó que “Hay que tener en cuanta, que hoy en día, el mozo le tiene que llevar la cuenta a los clientes tipo 00:15-00:30, para poder ordenar el lugar y llegar a su casa”.Sobre la realidad del sector, Cabrera comentó que “el sector hotelero sigue muy golpeados, todavía no se abrieron todos los lugares. No llevan una nueva temporada, por lo que se insiste en la continuidad de los ATP”.“Es una asistencia que le va a servir mucho al sector para posibilitarla existencia de los establecimientos”, señaló.