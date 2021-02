Miguel Rep: “Con el dibujo trato de invitar a la lectura y dejar la tecnología”

Este lunes, se desarrolló en la Plaza Mansilla, en Paraná una jornada en el marco del programa "Acompañar: Puentes de igualdad" del Ministerio de Educación nacional.La jornada comenzó a las 17,30 donde hubo diferentes actividades que se extendieron hasta las 22,30.Miguel Rep es un dibujante y humorista gráfico autodidacto argentino, que participó del evento junto a otros artistas locales, regionales y nacionales.“Desde el dibujo, tratamos de invitar a la lectura, no solo del propio género, sino a la literatura, y a tratar de dejar de lado tantos dispositivos y consumir más libros. Hacerlo como un momento de placer y no de obligación”, expresó ael artista.En Paraná, el dibujante mostrará una experiencia nueva. “Es la primera vez que estoy en un auditorio con gente después de la pandemia, y encima con la boca tapada. La cuarentena me cambio el trabajo, porque no sabía que tenía un arma en mis manos, que era lo audiovisual”.“Me abrió una perspectiva que no tiene que ver con el papel, sino con redes. Voy a explicar, como fue el proceso de lo audiovisual, que no me lo esperaba. Mis manos dibujan en cámaras ligeras, bocetos que tienen un contenido previo”, dijo.Y agregó que “este proyecto me atrae, me motiva la sed de las personas por conocer nuevas experiencias, pero Paraná me llama mucho, es una linda ciudad y tengo muchos amigos”.