Héroes de nuestros tiempos: el reconocimiento a Bomberos Voluntarios de Paraná

En el marco del homenaje a los héroes de nuestros tiempos, esta vez, el reconocimiento estuvo dirigido a los 34 bomberos voluntarios que integran el cuartel de Paraná. El agasajo es una iniciativa deel programa que se emite porpara resaltar la labor de los trabajadores que cumplieron un rol fundamental durante la pandemia por coronavirus.“Es un orgullo y una alegría inmensa” ser protagonistas esenciales durante la pandemia, valoró aEmiliano, uno de los bomberos. “Los que estamos acá sabemos que es de forma voluntaria, por lo que el ayudar a la gente a recuperar sus bienes o sus vidas, es un orgullo inmenso”.El joven, que es voluntario hace más de un año en el cuartel, destacó que lo motiva “el ayudar” a otros. “Con lo que hacemos dejamos una huella en la comunidad. Y en lo personal, es un desafío y un ejemplo para mis hijos”, remarcó.La tarea de bomberos voluntarios es la de sofocar incendios y la quema de pastizales. También el rescate de perros y gatos, además de iguanas y serpientes que se retiran de las casas para liberarlas en su hábitat natural.“Los accidentes son lo que más me impresiona”, reconoció uno de los voluntarios. Sin embargo, no dejó que destacar que cuando suena la sirena, siente “adrenalina cuando, emoción y ganas de poder ayudar”.Finalmente, Pablo Martínez comunicó que están abiertas las inscripciones para aspirantes a bombero. “Hay una camada de hasta siete aspirantes”, indicó.“Por favor, no prendan fuego, anden con cuidado porque el asfalto está resbaloso durante estos días y tengan mucha precaución”, resaltaron voluntarios.