Encontró al hombre que lo estafó y lo perdonó, pero pide estar “alerta"

Estafa

Reencuentro

Claudio Tischler, profesor de música y pastor evangélico, se encontró luego de seis años, a la persona que “estafó y le causó mucho dolor” a un grupo del cual él era el guía espiritual, en la ciudad de Crespo en el año 2015.El encuentro sucedió en la terminal de Paraná. Claudio grabó el momento y lo perdonó, sin embargo, quiere alertar a las personas para que no le suceda lo mismo, supo, Claudio relató lo sucedido hace años atrás. “Dimos con este hombre, cuando estaba realizando encuentros de personas evangélicas. Este señor se acercó a nosotros porque estaba buscando trabajo en Crespo. El grupo siempre fue abierto y con mucha empatía, rápidamente tuvo una buena aceptación”.Luego de dos meses de asistir a las reuniones, “el hombre contó en el grupo que iba a recibir una herencia millonaria de una tía”, estaba viendo el destino del dinero y en agradecimiento al recibimiento que había tenido por parte del grupo “iba a comprar un terreno para la iglesia”, dijo Claudio, y agregó que “comenzamos a ver terrenos y llamé a mis Pastores Supervisores para contarle la noticia porque era un lugar para todos”.“Llegamos a pactar un terreno y firmar una escritura en una escribanía de Crespo. El hombre, se quería comprar una casa y una inmobiliaria le prestaron una vivienda para que viva hasta que al pueda comprar. Hicimos reuniones y comimos en el quincho de ese lugar”, resaltó.Al respecto de la estafa, Claudia indicó que “el hombre, habló con una señora que cobraba una buena jubilación y le dijo que si le podía sacar un crédito para poder comprarle un auto al pastor, porque él no podía realizar esa operación y que cuando recibía la herencia, le devolvía la plata”.Una vez que sacaron el crédito a nombre de señora “el hombre desapreció de Crespo. Hasta el día de hoy, la mujer debe estar pagando la deuda”.La denuncia fue radicada en la Comisaria de Crespo y en la Fiscalía de Paraná.El pasado jueves 28 de enero, Claudio se lo encontró “después de todos estos años” en la terminal de Paraná. “Yo me juré que lo iba a encontrar, nos causó mucho dolor todas las mentiras y el daño que nos hizo”, comentó.A raíz de lo sucedido, “me angustié mucho y sufrí depresión. No la vimos venir, fue muy convincente, pero con el correr del tiempo nos dimos cuenta que nos había estudiado”.La intención de Claudio es alertar a la sociedad. “Evidentemente él está por la zona, y estaba hablando con un hombre mayor. Por mi parte, cerré el capítulo, lo perdoné, pero quiero ayudar a las personas a que no confíen en él”.Claudio, actualmente vive en Paraná y viaja a Crespo a dar clases a domicilio de teclado y piano.