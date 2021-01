Vecina pide solución para cloacas que rebalsan: "No hacen el arreglo completo"

La mujer de 93 años, dijo a Elonce TV que reclaman una "limpieza y arreglo completo" de las cloacas, en esa zona de Paraná.



"Uno los llama y vienen de Obras Sanitarias, pero el problema no se soluciona con meterle una manguera, porque esa cloaca está rota. Hace cuatro o cinco años que estamos luchando con eso. Ya nos pasó en la anterior lluvia, se me llenó con los líquidos cloacales hasta en la cocina. No hacen el arreglo que deben hacer".



"No sé de donde viene toda esta suciedad. Según nos dijeron la última vez que vinieron y destaparon, está lleno de basura en la esquina, en Leiva y Ramírez. Mencionaron que hay una escalera que está tapada en basura. Debe ser eso lo que tapa las cloacas", estimó la vecina.



De la misma manera dijo: "Ya no sabemos qué hacer, hemos hecho los reclamos correspondientes, hasta hemos ido personalmente varias veces a Obras Sanitarias, pero no tenemos respuestas". Elonce.com.