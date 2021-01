Jardines maternales privados piden "ampliar horario y cantidad de chicos"

Silvana Rosas, directora del jardín maternal privado La Aldea , contó a Elonce TV que vienen desarrollando desde hace dos meses, en este tipo de instituciones "la modalidad de taller".



"El balance es muy positivo, desde noviembre empezamos a trabajar con grupos reducidos, con cuatro horas de permanencia. Hemos podido sobrellevar estos dos meses, bien, sin casos positivos dentro de nuestras instituciones. Hemos realizado nuestra actividad con todos los protocolos que se nos pidió", aseveró la docente.



Asimismo, recordó que los jardines maternales "durante más de ocho meses arrastramos 'una piedra grande' (con el parate de la actividad, por a pandemia). Por eso estamos pidiendo ampliar un poco más el horario, ampliar más la cantidad de chicos. No sólo por lo económico sino también por la demanda de los padres. A un mes de empezar las clases, muchos papás están organizando su año y nos necesitan. Hoy somos una actividad esencial porque muchas mujeres salen a trabajar, ya no quedan en casa, necesitan un espacio que motive, que estimule a sus hijos y ese espacio para los más pequeños lo cubrimos nosotros".



"Somos capaces de mantener a los niños con seguridad, estimulándonos, volviendo a esa parte social que se había perdido. Esperamos que entiendan nuestra situación", indicó Rosas.



Asimismo dijo que en los jardines maternales "hacemos un trabajo muy personalizado; se mantiene la modalidad burbuja, cada niño está en su sala, con su seño. No se mezclan los juguetes, al espacio común que es el patio, van por salas. Estamos con cinco chicos por sala" y rememoró que antes de la pandemia "en una sala de tres años, podíamos ingresar hasta 12 o 13 chicos". Elonce.com.