Derrumbe en puente de calle Moreno: los trabajos que realizarán para repararlo

Contención de barranca

Intimación

"No corre peligro"

Paraná El Municipio atiende las problemáticas de viviendas en calle Cabildo Abierto

Un fuerte temporal de lluvia y viento, azotó este lunes por la tarde a la capital entrerriana. Entre los diferentes inconvenientes ocasionados por la tormenta en la ciudad, se desmoronó parte del Puente de calle Moreno, sobre el arroyo La Santiagueña.Los daños se produjeron en las pasarelas peatonales que también cuentan con desagües pluviales, los cuales conducen el agua hacia el arroyo. Producto del diluvio, ocurrió un socavón y ocasionó que se desmorone parte de la senda peatonal.El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Paraná, Maximiliano Argento, dialogó con Elonce TV y explicó cómo se encaran los trabajos de reparación y se refirió a los detalles de la obra.“Se produjo un colapso del conducto del desagüe pluvial y esto hizo, que se socave la barranca con el colapso de la vereda, la senda peatonal, una sección de la baranda y ya llegó al sector de la trama vial”, recordó y agregó que la calle se encuentra cerrada al tránsito, ya que la empresa Enersa, realiza trabajos para “cambiar de lugar la línea de media tensión que cruza por ese lado del puente. Una vez que finalicen esos trabajos, la Municipalidad iniciará un trabajo importante de contención de la barranca y de reparación y reconstrucción, de desagües pluviales. Estimamos que esas tareas, se iniciarán en 15 días”, resaltó el funcionario.Argento fue consultado por la responsabilidad que le cabría a la empresa constructora (Norvial) que concluyó los trabajos en el puente en 2017 y si se evalúa intimar la firma. “Eso se va a ver. Se revisarán los trámites y las condiciones en las que se realizaron los trabajos y el Área Legal, resolverá si se debe hacer una presentación o no contra la empresa”, explicó a Elonce TV.Cabe recordar que la empresa Norvial, responsable de la obra en el puente Moreno, es la firma que, actualmente, realiza los trabajos en avenida Ramírez y lleva a cabo otras obras en la capital entrerriana.En referencia a los pasos a seguir tras los daños en el puente de calle Moreno, Maximiliano Argento, sostuvo que “se está analizando el proyecto que se licitó en su momento, para ver si el trabajo que se hizo, está acorde al trabajo que se licitó; y en base a eso, deslindar responsabilidades, tanto a la empresa, como a los funcionarios actuantes en ese momento”, remarcó el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Paraná.Por otra parte, Argento remarcó que “pese a los daños en las pasarelas, la estructura del puente no corre ningún peligro de derrumbe. Son las lajas de acceso a las pasarelas donde se produjo el desmoronamiento y en los taludes laterales. Pero el puente no corre peligro”, afirmó el funcionario municipal.Al referirse a los trabajos que se encararán en el puente Moreno, el secretario de Obras Públicas, explicó que “los ingenieros están elaborando el proyecto para dar una solución definitiva y comenzar las obras en quince días”, resaltó.“Con las intensas precipitaciones en cortos períodos de tiempo, hemos tenido colapso en los arroyos y hemos registrado, desbarrancamientos e inconvenientes con vecinos que están linderos a los arroyos”, dijo Argento y agregó: “desde ayer, se comenzaron con trabajos de aterrazamiento y realizar una contención de la barranca para ayudar a contener a las casas que están muy cerca del arroyo y corren el peligro de derrumbe”, confirmó.“En la zona de calle Juan Báez y Selva de Montiel, las torrenciales lluvias, arrastraron material desde la zona alta, como árboles, ramas y otros desperdicios, lo que produjo un corte en una de las alcantarillas, pero ya se está trabajando para solucionarlo en el menor tiempo posible”, explicó el funcionario.