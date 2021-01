Suba del boleto de colectivo: “Quieren aumentar un servicio que no existe”

Paraná Usuarios opinaron del aumento del boleto y el servicio de colectivos en Paraná

Paraná Choferes de UTA suspenden retención y los colectivos circularán con normalidad

Tras conocerse que en Paraná se podría aumentar la tarifa del boleto en el transporte urbano de pasajeros en el área metropolitana, la Asamblea Vecinalista, pidó participar de las reuniones con el Órgano de Control y Monitoreo del SITU (Sistema Integral del Transporte Urbano).Cabe recordar que el posible aumento, es un pedido de las empresas prestatarias del servicio y se espera el dictamen de los especialistas en costos. El mismo, se elevará al Ejecutivo y al Concejo Deliberante.“Conformamos un grupo donde analizamos esta problemática y ante la posibilidad de un aumento del boleto de colectivo, estamos muy preocupados, porque los porcentajes que se hablan no bajan de un 50 por ciento respecto a la tarifa actual y en este momento ningún trabajador accede a paritarias de ese nivel”, señaló uno de los referentes de la Asamblea Vecinalista de Paraná, Esteban Rossi, aY resaltó: “Quieren aumentar el boleto de un servicio que no existe, porque los usuarios están a su suerte de que se cumpla el horario, el tiempo de espera es de hasta dos horas. Este medio de transporte perdió confianza y afecta a muchos derechos”.Además, Rossi dijo que “el transporte no tiene que ser pensando para que sea sustentable solo del lado económico, sino que tiene que garantizar un derecho a la movilidad. En este momento hay un contrato que se está incumpliendo, el servicio no funciona con frecuencia, no hay unidades para discapacitados, etc”.En este sentido, añadió que “tampoco se cumplen con los protocolos de seguridad, las unidades viajan llenas y cuando los colectivos se rompen y no lo reemplaza inmediatamente el coche”.