Continúa creciendo el río y está cada vez más cerca de los dos metros en Paraná

El jefe de Prefectura en la capital entrerriana, Julio Santana, indicó aque continúa la tendencia creciente “en toda la cuenca” del río Paraná, que este viernes en el puerto local había alcanzado 1,78 metro. “Desde hace aproximadamente dos semanas viene creciendo. Por los registros en el norte y lluvias que se registraron en dicha zona”, la previsión es que el caudal siga aumentando.El uniformado manifestó que “los bancos de arena no han desaparecido en su totalidad” y que “todavía hay espacios con arena en lugares como Isla Bonita y el Islote municipal”.Santana recordó que “se ha implementado el operativo verano para prevenir y disuadir el congestionamiento de personas por la pandemia”.Asimismo, recordó que “las embarcaciones deben tener la documentación a bordo, los elementos de seguridad. En caso de salir a navegar a distancias lejanas recomendamos que sean precavidos con la cantidad de combustible y que naveguen lejos de buques de gran porte”, a la vez que hizo hincapié en que “hay que evitar salir a navegar ante alertas meteorológicos”.“La gente está respetando los lugares que no están habilitados para tirarse al gua y el municipio ha puesto guardavidas que monitorean permanentemente esto”, declaró el titular de Prefectura.Finalmente, admitió que “en las islas no hay un número personas permitidas, siempre que se mantenga el distanciamiento y se use el barbijo, además del alcohol en gel”.