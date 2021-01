En Entre Ríos se practicaron “cerca de 800 abortos por causales” en 2020

Sociedad Una jueza de Chaco ordenó suspender la ley de aborto en esa provincia

La titular del programa provincial de Salud Sexual y Reproductiva, Lucy Grimalt dialogó cony confirmó que en Entre Ríos, se practicaron “cerca de 800 abortos por causales” durante el 2020.“En esta primera semana de reglamentación, estamos derivando pacientes en todos los efectores donde ya se venían realizando las interrupciones por causales. En Paraná, las consultas o pedidos concretos, se llevan realizan en el Hospital San Roque, en el Centro de Salud Belgrano, en el Centro Regional de Referencia Domagk, Centro de Salud de Colonia Avellaneda”, expresó a ESobre los números en la provincia, dijo que “todavía estamos terminando de recibir los registros del 2020, pero hasta el momento sabemos que se realizaron cerca de 800 practicas ambulatoria con causales, en toda la provincia. No contamos el Hospital San Roque, porque llevan sus propios registros”.Y agregó que “vimos que el rango de edad, donde se solicitan más interrupciones de embarazos por causales, es entre los 23 y 35 años, y generalmente ya tiene un hijo previo. Es un mito, que las adolescentes son las mujeres que solicitan más practicas ambulatorios”.El Gobierno nacional habilitó un formulario para que las mujeres que sufran impedimentos en la solicitud de medicamentos o de la práctica de la interrupción del embarazo puedan realizar reclamos ante las autoridades, en el marco de la Ley IVE.En la medida cautelar, los demandantes pidieron que se declare la inconstitucionalidad de la ley promulgada hace dos semanas por el presidente Alberto Fernández.“Estamos hablando de una ley, que es Federal y que se tiene que aplicar en todo el país. No se pude decir que en un territorio en particular no se va a implementar, y en el resto de la Argentina sí. Jurídicamente, no tiene validez la presentación que realizaron en Chaco”, dijo.