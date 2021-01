Liga Nacional Voley: Intendente Bahl demostró su apoyo al Club Atlético Paracao

La Liga de Voleibol Argentina, se está desarrollando bajo la modalidad burbuja en el Club Sionista de la capital entrerriana y es transmitido por la señal TyC.Este jueves, el Club Atlético Paracao enfrentó a Obras Sanitarias y el intendente de Paraná, Adán Bahl, le demostró su apoyó al equipo y asistió al partido.“Me encanta el vóley y el deporte. El club Paracao es una institución muy querida y de barrio, y quise venir junto a mi hijo a mostrarle mi apoyo”, expresó ael mandatario.“Detrás de toda esta organización, hay dirigentes, familias y muchas personas que han trabajado para poder llevar a cabo este evento. Estamos muy orgullosos y contentos de que sea en Paraná. Se trabajó mucho en el formato burbuja y se cumplió a rajatabla los protocolos”, dijo.Y agregó que “el hecho de que la máxima categoría del vóley masculino, esté en la capital entrerriana con siete equipos, es muy promisorio y contribuye a un movimiento turístico, más allá que no haya público en los partidos”.“Esta bueno que alentar al deporte, no solo a que se practique, sino que se pueda ver por lo que representa: salud, valores y trabajo en equipo”, señaló.Al respecto, el intendente comentó que “tenemos una ciudad muy linda, se trabajó y se trabaja todos los días para tener espacios públicos de calidad. Nuestros parques, nuestra costanera y nuestras playas”.“Todos los días miramos si el rio creció, para ver si podemos habilitar las playas para que se metan al agua. Pero estamos felices, porque preparamos la ciudad no solo para los turistas, sino también para los vecinos de la ciudad", finalizó.