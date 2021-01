Usuarios opinaron del aumento del boleto y el servicio de colectivos en Paraná

Paraná Choferes de UTA suspenden retención y los colectivos circularán con normalidad

Comenzó a analizarse esta mañana, en una reunión del Órgano de Control y Monitoreo del SITU (Sistema Integral del Transporte Urbano),El posible aumento, es un pedido de las empresas prestatarias del servicio y se espera el dictamen de los especialistas en costos. El mismo, se elevará al Ejecutivo y al Concejo Deliberante.Una mujer que esperaba la llegada del colectivo de la Línea 23 en calle 25 de Mayo, dijo que le “parecía bien el aumento, porque todo aumenta”, afirmó la mujer que se dirigía a barrio El Brete y trabaja en el centro de Paraná. Sin embargo, afirmó que es “larga la espera, estoy entre una hora y una hora y media, pero bueno, me armo de paciencia, salgo más temprano y listo”, dijo y agregó que “hay pocas frecuencias porque hay un solo coche que hace ese recorrido”.Otra mujer que estaba en la misma parada, consideró: “si es todo para bien y sirva para pagarle el sueldo a los colectiveros que les están debiendo, me parece bien”, dijo la mujer que utiliza las líneas 5, 2 y 7 y vive en la zona de calle Brown. “Espero unos 20 minutos, a veces más, pero pasan bastante seguido. Pero hay otras líneas como el 15 que andan cada una hora”, explicó.“La empresa, el sindicato y el Gobierno, tendrían que ponerse las pilas, porque no se puede estar debiendo a los choferes y tener estas frecuencias”, afirmó.Por su parte, una joven que esperaba para volver a San Benito, opinó que “tendría que ser un mejor servicio de acuerdo al recorrido, porque demora mucho”, dijo sobre la espera y agregó: “a veces, caminamos hasta la ruta para tomar la otra línea”, recordó. También reclamó más lugares de carga de la Sube en San Benito.Por otra parte,Mariana: “el servicio de colectivos es pésimo. Vivo en la Toma Nueva y la única línea que entra es la Línea 1 y los fines de semanas son de terror: más de una hora de espera. Es una vergüenza que quieran subir el boleto cuando el servicio es tan malo”.Roberto: “está muy bien que (los choferes) reclamen lo suyo, y también se habla del aumento del boleto. Seríaa bueno que cumplan los horario de los recorridos y pasen más seguido, ya que es un horror esperar más de una hora. Y los fines de semana mucho más”.Nelson: “No uso colectivo en Paraná, así que no puedo opinar del servicio. En relación al precio del boleto les invito a reflexionar, es boleto único y por ese valor pueden recorrer toda la ciudad (inclusive ir a San Benito, Colonia Avellaneda u Oro Verde) ¿Cuánto cuesta la bajada de bandera del taxi? Y solo sirve para subir al coche, luego se paga cada cuadra que se recorre”.Manuel: “Volvemos siempre a lo mismo. Hace más de un año que no tenemos aumento de sueldo. Todo, aumentó. Si aumenta, los choferes van a pasear solos”.Ramón: “Estoy viendo el tema trasporte. El servicio es un caos. Andan cuando quieren. Soy empleado de salud y cuando trabajo de tarde (14 a 22), me tengo que volver en taxi porque la Línea 2 corta a las 21”.Néstor: “tomo el colectivo que sale a las 21 de la cabecera. Los otros días se rompió y no mandaron otro. Gasté 260 pesos para llegar al trabajo”.Elisabet: “A mí ya me cansaron. Me compré moto. Ahora, que hagan lo que quieran”.Liliana: “El servicio es pésimo. La Línea 12, el último sale a las 20 de Oro Verde y tiene una frecuencia de una hora. Como siempre los usuarios pagando el pato”.