Bahl recorrió la empresa de construcción Med Container

Ubicada en Zanni 2650, la empresa de capitales cordobeses se radicó en Paraná en junio del año pasado, y hoy tiene proyección a nivel nacional e internacional.“Aporta a la generación de mano de obra local tan necesaria en este contexto de pandemia, como herreros, sanitaristas o electricistas, y además un 80 a 90 % de los insumos que se utilizan se obtienen también en Paraná. Esto genera un circuito económico virtuoso y a nosotros nos interesa promocionarlo y apoyarlo bajo nuestra visión de ampliar y diversificar el perfil productivo de la ciudad”, destacó el presidente municipal.“Este es el tipo de proyecto en que pensamos cuando hablamos de una ciudad productiva. No solamente Paraná es un área comercial con un desarrollo del empleo estatal o industrial. Le ponemos mucha energía también al Distrito de Conocimiento, a las industrias culturales y a diversificar el perfil productivo con innovación. Este proyecto va claramente en este sentido”, puntualizó Bahl y destacó que se trata de "productos que tienen como objetivo mejorar el bienestar humano, pero bajo un concepto amigable de reciclar lo que en otros lugares se tira o se deja como chatarra".Se encontraban presentes los secretarios de Hacienda, Inversión, Empleo, Ciencia y Tecnología, Eduardo Macri y de Servicios Públicos, Emanuel Redondo; el subsecretario de Coordinación de Gestión, Nicolás Parera y los responsables de la empresa, Emilio Luti y Santiago Luti.“Esta empresa forma parte de otro grupo instalado en la ciudad y no será la última, porque estamos en un nuevo emprendimiento deportivo para desarrollar en plaza Mujeres Entrerrianas, con contenedores”, anunció Emilio Luti, director de un grupo de empresas familiares radicadas en la capital provincial.En este contexto, se refirió a la posible radicación de una nueva empresa dedicada a la fabricación de paneles para viviendas prefabricadas, para consumo interno nacional y de exportación.“Hemos incorporado socios locales. No solo es mano de obra y materiales locales, sino también gente joven que apuesta al futuro para que se pueda romper la inercia y avanzar aunque sea en un contexto de pandemia”, concluyó.El proyecto se basa en una nueva alternativa constructiva que apunta a mejorar la calidad de vida y contribuir con el medio ambiente. Se enmarca en un concepto de economía verde, entendido como un modelo productivo que busca soluciones al bienestar humano, pero a través de productos sustentables, que tienen un impacto menor en el medio ambiente y ayudan a su cuidado.“El trabajo que se realiza básicamente es la selección de los contenedores en puerto de acuerdo a los requerimientos que tenemos y se los traslada a la planta de Paraná. A partir de ahí comienzan los trabajos de herrería que es la parte estructural y quizás la más importante y luego se incorporan a la labor los equipos de trabajo”, precisó Santiago Ludi, dueño de Med Conainer.Posteriormente se desarrolla todo el proceso de instalación de cañerías de electricidad y sanitarios, la aislación del contenedor utilizando como método la celulosa proyectada proveniente de un material de papel reciclado.Finalmente se encaran las terminaciones, revestimiento y colocación de pisos.En Paraná se realizaron intervenciones en el complejo La Masia ubicado en calle José María Cocuzza, en la Toma Vieja, en zona del Hospital Fidanza y están próximos a exportar al Uruguay.