Merendero “San Cayetano” asiste a más de 260 chicos y solicita donaciones

El merendero, ubicado en calle Indios Mocoreta funciona hace cuatro años y asiste a más de 260 chicos. “Cuando comenzamos eran 30 chicos”, contó la encargada“Todos los días la remamos para que sigan funcionando. Es un trabajo diario, de llamar y solicitar donaciones para poder servir la copa de leche y la comida”, expresó.“Los días que amasamos para servir algo con la leche que no sean galletitas, arrancamos a las 14 horas, para poder dar la copa a las 17 horas. Los viernes, que es el día que damos viandas con comida, comenzamos cerca de las 13 horas”, dijo.Al ser consultada sobre la cantidad de personas que asisten al lugar, comentó que “tenemos anotados 263 chicos y son de diferentes barrios de la zona. Damos los días miércoles la leche y los viernes la comida, tuvimos que bajar un día porque no llegábamos con los recursos”-Carne-Aceite-Leche-AzúcarCualquier persona que esté interesada en colaborar con el merendero, se pueden comunicar al:, también por redes sociales:“Las personas que no puedan acercar las donaciones, nosotros nos encargamos de poder buscarlas”, finalizó.