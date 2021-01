Jugador de Patronato fue operado de tumor en la cabeza y ya volvió a entrenar

Descubrir el problema

Duro golpe y las esperanzas

Primer entrenamiento

Sueños y proyectos

Cefalea constante y otras afecciones, motivaron una consulta al médico y en enero de 2020, le detectaron una patología cerebral que motivó una aceleración de los estudios y causó en una conmoción en el club de calle Grella, en la capital entrerriana.En el mes de junio,“En enero del año pasado, estábamos jugando un amistoso en Newell´s y choqué la cabeza con un compañero.. Iba al sanatorio y me decían que tome medicamentos, que se me iba a pasar, pero no se me iba”, recordó y agregó: “”.Se trataba de un cavernoma que Ivo tenía desde los cuatro meses de gestación y no lo habían descubierto, hasta el momento de detectar el pequeño derrame, producto del golpe durante el partido.“El médico que me lo detectó en Santa Fe, me había dicho que me olvide del fútbol de por vida, ya que el tamaño del tumor era importante. Eso me mató y se complicó con la pandemia”, dijo el joven.Tras hacer una consulta en Buenos Aires,que hicieron un trabajo increíble”, resaltó al dialogar con Elonce TV.“Para toda mi familia fue muy difícil, pero siempre estuvieron conmigo. En el club también, muchos compañeros, entre ellos, Lautaro Comas. El club en general estuvo presente, la doctora Silvina, Gabi Graciani y hasta Mario Sciaqua.”, remarcó en sus agradecimientos.A pocas horas de firmar su primer contrato profesional con 21 años y la espera de su primer hijo, se vislumbra un 2021 muy feliz para el joven mediocampista.Este martes, comenzó a entrenar nuevamente y se lo pudo ver con un protector en la cabeza, como utilizan los rugbiers. “. Tenía nervios en la panza”, dijo y agregó:, está haciendo conmigo ahora”, contó Ivo a Elonce TV y sin dudar afirmó: “debe haber pocos casos en el fútbol con este tipo de gestos”.