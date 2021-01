Realizaron en Paraná un acto en recuerdo a las víctimas del Holocausto

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Memoria de las Víctimas del Holocausto, el municipio de Paraná, autoridades provinciales y representantes de la Asociación Israelita realizaron un acto en recuerdo de las víctimas del Holocausto, al cumplirse 76 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau.“Repasamos la historia y asumimos el compromiso de seguir trabajando para erradicar el antisemitismo y educar para que estas cosas nunca más vuelvan van ocurrir”, resaltó el intendente de Paraná, Adán Bahl, aPor su parte, el presidente de la Asociación Israelita de Paraná, Pablo Soskin, añadió que “si dedicáramos un minuto de silencio por cada muerte, estaríamos once años callados”.“La educación es muy importante para poder seguir y para que los jóvenes no pierdan el conocimiento de este hecho, porque cuando uno se olvida está condenado a repetir estos sucesos”, sumó.Y valoró Soskin: “Hay un acompañamiento fuerte por parte del gobierno de la Provincia en cuanto a la Shoá, y en la plaza de la Memoria habrá un momento dedicado a este hecho”.En tanto, la ministra de Gobierno, Rosario Romero, señaló que “en Entre Ríos está incorporado en la todos los niveles de la educación, los derechos humanos. Se habla de no discriminar y no repetir estos genocidios que tanto marcaron a la humanidad”.