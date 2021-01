Colectiveros anunciaron retenciones de servicios para este jueves

Paraná Choferes de colectivos reclaman por sueldos adeudados y analizan hacer un paro

Los choferes de colectivos de Paraná anunciaron medidas de fuerza a partir de este jueves. Serán de 10 a 13 y de 17 a 20 horas, en caso de que las empresas no depositen esta tarde lo que les adeudan de diciembre, se confirmó aTras una reunión con dirigentes del Gremio UTA, se determinó realizar una retención de servicios a partir de este jueves.“Si para este miércoles a las 18 no depositan lo adeudado habrá retención de servicios”, dijo uno de los choferes, Gustavo Bernal, a Elonce TV.“Este jueves deberíamos estar cobrando lo que se nos debe de diciembre y ya se va a acumular enero", sumó.“No nos terminaron de pagar el sueldo, nos deben una cuota del aguinaldo y una cuota que corresponde a una deuda del año pasado respecto a un aumento del 30 por ciento”, resaltó.A su vez, aclaró que la retención de servicios será hasta que cobren todo lo adeudado.“Es una situación muy complicada, no terminamos de cobrar diciembre y seguro ya se va a acumular enero. Nos deben a cada uno más de 30.000 pesos”, dijo otro de los choferes.En este sentido contó que “necesitamos el dinero para sobrevivir, muchos empezamos a trabajar en otros rubros para poder comer”.