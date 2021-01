Choferes de colectivos reclaman por sueldos adeudados y analizan hacer un paro

Un grupo Chóferes de colectivos urbanos de Paraná se manifestaron frente a la sede de UTA Entre Ríos para exigir que se les abone un dinero que se les adeuda.



“No nos terminaron de pagar el sueldo, nos deben una cuota del aguinaldo y una cuota que corresponde a una deuda del año pasado resto a un aumento del 30 por ciento”, dijo uno de los choferes, Gustavo Bernal, a Elonce TV.



En este sentido dijo que “en breve vamos a tener una reunión con Carlos Dittler, secretario gremial del sindicato y se analiza que si para para hoy a las 18 no depositan el dinero, este jueves habrá una retención de servicios”.



Consultado sobre el motivo de la deuda, Bernal explicó que “nos dijeron que los subsidios de Nación no llegaron y por eso no depositan. Queremos que el gremio nos de una explicación, porque son los que nos representan”.



“Hay muchas familias que necesitan el dinero, algunos de nuestros compañeros no tienen para comer, solo nos depositaron 15.000 pesos”, mencionó.

Y aclaró: Debido a las deudas se atrasaron las cuotas alimentarias y se pagan atrasadas, pero los descuentos se hacen”.



En cuanto al servició, indicó que “hay menos choferes que prestan servicio, mermó la cantidad de pasajeros y ronda un 40 por ciento”.