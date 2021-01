Vuelta a clases: preocupa el porcentaje de deserción en secundaria de adultos

A pocas semanas de la vuelta a clases, diversas escuelas de la provincia están a la expectativa con la cantidad de alumnos que asistirán.Sobre este tema, la vicerrectora de la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos N° 2 José Martí, Mirna Moine, contó aque “estamos muy emocionados con la vuelta la clases, recibimos muchos correos electrónicos por inscripciones, creemos que nos vamos a organizar muy bien en la escuela nocturna”.“Pensamos que las clases serán bimodales principalmente en los cursos numerosos. En febrero vamos a comenzar a tener un panorama. Muchos estudiantes durante el 2020 nos decían que, si el año siguiente era virtual no iban a seguir, hubo serios problemas con el acceso a la conectividad”, resaltó.En este sentido, explicó que “en la escuela hay un promedio de 195 estudiantes, de los cuales algunos se quedaron de camino, porque no podían entregar los trabajos, siempre ofrecimos muchas maneras para que los estudiantes entreguen las actividades. Alrededor de un 40 por ciento no llegó a aprobar y no sabemos que van a hacer este año”.El edificio donde funcionan las tres escuelas “Escuela Primaria Nº 161 República de Entre Ríos”; "Escuela Secundaria Nº 50 República de Entre Ríos" y la "Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos N° 2 José Martí"; entró en remodelación en el mes de mayo de 2020.“Primero se pintó el edificio y las rejas, y luego se comenzó con la construcción de un baño apto para discapacitados, una rampa accesible, entre otras cosas”, culminó.