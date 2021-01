Continúa la búsqueda de la mujer que se ausentó de Paraná y piden aportar datos

Paraná Piden ayuda para localizar a una mujer que se ausentó hace 20 días en Paraná

María Eva González, de 38 años de edad, se ausentó de los lugares que frecuentaba habitualmente, desde el 5 de enero del corriente año, sin tener noticias sobre ella desde entonces. Vestía una remera color negra, calza negra, zapatillas color rosado y bolsas donde llevaba pertenencias o frazadas.Susana, hermana de la desaparecida.María Eva González mide 1.50 metros de altura, de tez blanca, cabello largo ondulado color castaño claro y posee un tatuaje de una letra "E" en el hombro izquierdo a la altura del hombro.“Ella estaba en situación de calle, porque quería, ya que tenía una casa junto a mi hermana, pero ella decidió vivir así. La última vez que yo la vi, fue el 5 de enero, me dijo que se iba a Santa Fe porque había conseguido un trabajo, pero no hizo referencia cual era el empleo. Sus hijos no la ven desde el 1 de enero”, dijo.En tanto, Mónica, otra hermana de María agregó que “hace un año que perdimos un hermano y eso le afectó mucho. Comenzó con depresión y problemas psicológicos, pero no estaba medicada”.Los familiares, están en permanente contacto con la policía y la fiscal que lleva el caso. “Los encargados de la investigación, se centran en Santa Fe, porque dicen que, en Paraná, con toda la difusión que tuvo el caso, ya tendría que haber alguna novedad”, indicaron.