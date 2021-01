Defensoría del Pueblo acompañará a la población en campaña de vacunación Covid19

Defensores del Pueblo de todas las provincias, se reunieron con Carla Vizzotti, viceministra del Salud, en torno a la campaña de vacunación de covid-19.



“Nuestro interés es acompañar y derribar mitos sobre la campaña de vacunación. Tuvimos una reunión con el Ministerio de Salud de la Nación, quien explicó como era el sistema del calendario, porque no es una vacuna obligatoria, pero estiman que la población entiende los beneficios de aplicársela y nos explicaron quienes no están en condiciones de recibir la vacuna”, expresó a Elonce TV Cecilia Pautasso, defensora del Pueblo adjunta.



“Había mucha información que los defensores del pueblo, necesitábamos aclarar para poder acompañar la campaña y salir a concientizar a la población. Argentina tiene una buena recepción con respecto a las vacunas, y junto a los colegas de otras provincias, pudimos notar la ansiedad que tienen las personas por poder vacunarse”, dijo, y aclaró que “la gente que reciba las dosis, no va a estar liberado de seguir cuidándose como ahora. Debemos seguir manteniendo las mismas medidas de higiene”.



“La vacuna, es preventiva para contra el covid de riesgo y evitar la morbilidad, pero no para evitar los mecanismos de prevención que debemos seguir adoptando. Ninguna vacuna es 100% efectiva para prevenir alguna enfermedad. También, en la reunión se habló sobre lo que ocasiona un enfermo de coronavirus, como los problemas socio-económicos que le provoca a una familia”, explicó.



En torno a las mutaciones del virus, Pautasso, indicó que “desde el ministerio, nos dijeron que no era una nueva cepa, sino que era una cepa mutada. Nuestro rol es ser un puente para la sociedad, que este virus nos siga comprometiendo nuestra salud y nuestro sistema socio-económico”.



“En la reunión, comentaron que es probable que llegue la vacuna Pfizer, además de la Sputnik V. A Entre Ríos no sabemos cuál llegará, pero en el país habrá una variedad de vacunas”, finalizó.