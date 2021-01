Paraná "solo tiene 20 % de desagües adecuados" para actual registro de lluvias

Mencionó que muchos de los drenajes fueron construidos hace más de 50 años y a que, en muchos casos, las obras complementarias de las cuencas no fueron ejecutadas. Sostuvo que la actual gestión creó la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Territorial para estudiar las problemáticas hídricas, hacer diagnósticos y establecer intervenciones para solucionar los inconvenientes.



También aludió a la situación de calles adyacentes a bulevar Racedo, que se ven afectadas por trasvasamiento de tres cuencas que confluyen en el bulevar y que requieren la ejecución de las obras proyectadas y licitadas para esa arteria. "Complementando la obra en Racedo se va a lograr una mejora sensible en el drenaje", sostuvo en diálogo con radio "Costa Paraná".



El ingeniero Bilbao indicó que este lunes, a las 19, cuando se inició la tormenta cayeron 60 milímetros, mientras que durante la madrugada del martes se registraron precipitaciones de 90 milímetros en menos de dos horas. "En el contexto de una tormenta de esa magnitud, se advierten que a la ciudad le falta todavía muchas obras de desagües pluviales porque sólo tenemos el 20 por ciento de los drenajes necesarios, y porque algunos se han hecho en otras épocas, con otra magnitud, con otro contexto de la ciudad, con otra impermeabilización que había en ese entonces, por lo que no lo consideramos adecuados debido a que quedaron obsoletos", sostuvo.



El subsecretario ejemplificó que para la cuenca del arroyo La Santiagueña, hay obras de drenajes ejecutadas en distintas épocas. algunos con más de 60 años y otros más cercanos, de hace 15 años, por ejemplo, que requieren obras complementarias que no han sido ejecutadas.



"Hay una tercera etapa que va en la zona de calle Misiones, donde si no se conduce adecuadamente en un nuevo conducto, esa agua va por arriba. Entonces, si la primera cámara de captación se encuentra a largo recorrido de escurrimiento se produce un efecto tipo embudo, y entonces el agua, por más que haya cámara, se escurrirá un poquito por el conducto y el resto seguirá corriendo por la calzada" explicó, para luego agregar que "obviamente que eso requiere la continuidad de las obras".



El funcionario indicó que la costumbre ha hecho que las obras hidráulicas se hayan ido realizando por etapas, y que antes de dejarlas completas, muchas veces, se decidía la realización de otras obras en otros puntos de la ciudad. Obras en el bulevar Racedo En el programa "Aire de todos", de la radio de la ciudad, se le planteó la inquietud de un vecino, que envió un video en el que mostraba el anegamiento en una parte de calle Cruz del sur, a metros del bulevar Racedo. Se le preguntó al entrevistado respecto del origen del problema y si acaso es por falta de buenos drenajes en Racedo.



"Ahí tenemos una combinación entre ambos problemas. Desde Racedo hacia aguas arriba existen tres cuenquitas que van aportando a Racedo: una que baja por Solá, otra que baja por Rocamora y la otra ya hacia la esquina con Avenida de las Américas. Esas cuencas hoy en día llegan a Racedo y la trasvasan hacia Cruz del Sur sin ningún tipo de sistema de captación. Por eso el proyecto que está previsto y licitado tiene todo un sistema de conducción que se conecta a la obra existente que está en el barrio Presidente Perón. Pero hay parte de las obras existentes que hay que actualizar porque han quedado cámaras que se han ido rompiendo o hay que incorporar unas cámaras más para que el sistema funcione de la mejor manera", indicó.



Ante la consulta de si la obra de Racedo contemplaría el drenaje, Bilbao contestó: "viene a colaborar en la solución de la problemática existente, pero obviamente faltarán algunas obras complementarias para ir bajando los caudales que van quedando en calzada. Complementando la obra en Racedo se va a lograr una mejora sensible".



Respeto de la problemática de los arroyos que corren por la ciudad, el ingeniero sostuvo que requieren estudios complejos, con obras de superficie que permitan tratar a las cuencas en su complejidad y con los pasos necesarios de captación, impermeabilización y drenajes. "En algunos casos se hacen canales abiertos revertidos, en otros pueden llevar los caudales previstos, en otros hay que colocar alcantarillas; no hay una solución única. El criterio es tener los caudales abiertos, con calles a los costados para no darle la espalda a los arroyos", sostuvo. Planificación También se aludió a la histórica falta de planificación en la construcción de barrios en la ciudad, ante lo cual Bilbao sostuvo que "se ha creado una Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Territorial que tiene, entre sus objetivos, estudiar los casos particulares, hacer diagnóstico y plantear intervenciones con los recursos disponibles".



Por último, se le preguntó sobre la situación del puente en bulevar Moreno, que debió ser cortado para el paso por la pasarela peatonal debido a la tormenta. Al respecto dijo que el puente tenía dos captaciones de aguas fluviales que bajaban por un conducto de PVC, que se desprendió por el movimiento del talud, y el agua comenzó a escurrir fuera del conducto, y que hoy se estuvieron haciendo estudios para hacer una obra de mayor resistencia.