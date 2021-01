Tienen 8 hijos y perdieron todo tras el temporal: necesitan un lugar para vivir

Paraná Vecinos están al borde de una barranca y temen que las viviendas se derrumben

Paraná Asisten a familias afectadas por la intensa lluvia en Paraná

Las fuertes tormentas que acontecieron en Paraná durante la tarde de lunes y madrugada de este martes provocaron desbordes de arroyos y muchas familias que viven a la vera de los mismos, se vieran seriamente afectadas.En el barrio Las Flores de Paraná, cinco viviendas se anegaron y algunas perdieron todo. “Se desbordó el arroyo Antoñico y alrededor de las cinco de la mañana comenzó a entrar agua por todos lados”, conto una vecina que vive en calle cordada 1277, aEn este sentido, aseguró que “cuando la situación no daba para mas nos fuimos rápidamente a lo de mi suegra, pero allí no podemos quedarnos porque no hay lugar”.“En este momento todos nuestros hijos están descalzos, necesitamos ayuda para poder pasar esta situación. Las edades de ellos son 16, 14, 13, 10, 8, 7, 6, y 4 años”, señaló.Al finalizar la mujer contó que “nos comunicamos con Defensa Civil pero aun no llegó”.