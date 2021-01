Vecinos están al borde de una barranca y temen que las viviendas se derrumben

Las intensas lluvias que ocurrieron durante la tarde de lunes hasta la mañana del martes en Paraná, causaron serios problemas en viviendas del barrio Mariano Moreno.Unos 15 vecinos se encuentran al borde de una barranca y temen que sus viviendas se desmoronen. Una de las casas más afectadas se encuentra ubicada en calle Cabildo Abierto, paralela a calle Lavalleja. Según indicaron el grupo de vecinos, las intensas lluvias provocaron el desborde del arroyo Colorado.“Hace tres años que estamos luchando para que solucionen estos problemas. Los concejales nos dijeron que lo iban a arreglar, pero no pasa nada, están haciendo obras en el arroyo Colorado, pero solo llega hasta calle Don Bosco, no hasta donde estamos”, dijo una de las damnificadas aEn tanto otra vecina afectada dijo que “hace un tiempo se cayó la primera parte de tierra del Arroyo Colorado, perdimos a mi papá, debido que allí estaba su habitación. Ahora está todo sostenido por dos cimientos y desde ese momento pedimos ayuda en todos lados”.“El intendente todavía no nos recibió en su oficina, estamos desesperado”, resaltó.Según observó las cámaras de, todas las paredes se encuentran partidas, se pueden observar los cimientos y que gran parte de la vivienda se encuentra “en el aire”.Por su parte Karina, otra vecina dijo que “nunca nos dieron una solución, hace un tiempo venían camiones con tierra y mejoraban las cosas, pero eso no se siguió más”.“Esta situación se vio agravada desde hace un año, tengo un muro en el borde de la barranca y cada vez está más peligroso”, culminó otro vecino.