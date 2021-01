“Iba marchando, cuando menos acordé sentí el impacto y el árbol adentro”

Video: Un árbol de gran tamaño cayó sobre dos autos en Paraná: uno iba en marcha

Importantes daños sufrieron dos vehículos en calle Malvinas de la capital entrerriana luego de que un enorme árbol cayera sobre los mismos en horas de la madrugada de este martes, cuando llovía torrencialmente en esta ciudad. Uno de los autos iba en marcha y en el mismo se trasladaba un hombre y su pareja.El conductor del VW Polo relató aque “venía marchando, salía del trabajo e iba a otro punto” donde cumple tareas. “Cuando menos acordé sentí el impacto y el árbol adentro. Nunca me percaté. Estaba muy oscuro y llovía a las 6 de la mañana”.El hombre admitió que “fue un susto muy grande porque encima iba con mi mujer, del lado del acompañante, que se llevó la peor parte. Me desesperé porque no la pude sacar por su lado, pero logré hacerlo por el mí”, describió. Y resaltó: “Por suerte está bien, fueron nada más que golpes y mucho susto. Se golpeó la cabeza, el cuello y la cara. Vino la ambulancia, policía y bomberos voluntarios que la asistieron y llevaron al hospital”.Contó que “cuando llueve hago el recorrido con mi mujer, porque es el único auto que tenemos y ella se queda” con el mismo.