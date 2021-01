Un árbol de gran tamaño cayó sobre dos autos en Paraná: uno iba en marcha

“Era absolutamente previsible”



El hecho se registró cerca de las 6 de este martes en calle Malvinas de la capital entrerriana. Un árbol de grandes dimensiones cedió ante la lluvia caída durante la noche y cayó sobre un automóvil VW Polo que iba circulando y un Toyota Corolla que estaba estacionado., en el Polo se conducía un matrimonio. El hombre que iba al mando del rodado pudo salir y debió sacar a su mujer por su lado puesto que no podía abrir la puerta delantera derecha.En el lugar se hizo presente una cuadrilla de Protección Civil para iniciar los trabajos pertinentes y poder retirar el árbol. La tarea es complicada debido al tamaño del ejemplar, además se busca evitar más daños en los rodados afectados.“Estamos haciendo todo lo posible para poder sacarlo y despejar la calle”, dijo Darío y explicó que decidieron “apuntalar los troncos para que no se sigan rajando y apretando más los autos”.“Gracias a Dios no hubo herido, el conductor del Polo pudo salir y ahora está haciendo los trámites en el seguro”, remarcó. Y agregó: “con semejante golpe hubiera podido ser peor. El árbol se arrancó de raíz”.Finalmente y consultado sobre con qué se han encontrado en las calles de la ciudad tras el temporal, el municipal señaló que “hay muchos inundados y un par de árboles caídos”.Por su parte, un vecino de la cuadra, indicó aque era “previsible” lo ocurrido esta mañana y recordó que no es el primer árbol que cae en la calle.“Son árboles muy añejos y es el segundo o tercero que se cae. Es muy peligroso, hemos pedido muchas veces a la Municipalidad que los corte pero no hemos tenido respuestas positivas”, dijo Miguel.En tal sentido, indicó que el árbol que cayó “estaba muy peligroso y por mi experiencia de vivir muchos años en la cuadra puedo decir que estos árboles caen, no cuando hay mucho viento, sino cuando llueve mucho y con viento. Son muy añejos y era absolutamente previsible, ya estaba muy inclinado”. Elonce.com