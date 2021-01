Reclaman por desbordes cloacales: "Necesitamos urgente el camión desobstructor"

La zona afectada comprende a barrios San Agustín y Anacleto Medina Norte de Paraná.Un vecino de la zona, Mauricio, dijo a: "Estamos esperando el camión desobstructor se rebalsaron las cloacas y entró el agua servida a las viviendas".Mencionaron que tras la situación que los afectó, "decidimos levantar las tapas las tapas para que el agua salga para la calle y que no se meta en las casas de los vecinos". Manifestaron que "señalizaron" para que no haya accidentes, ya que las bocas de tormenta permanecen abiertas.Miriam, por su parte, contó: "Se me desbordó todo por la pileta de patio del baño y se me metió el agua por toda la casa. Se nos cortó el agua, además. Están todas tapadas las cloacas de la calle, tienen que hacer un buen trabajo, vienen pero no hacen el trabajo completo, por eso pasa lo que nos sucedió hoy. Con la lluvia de hoy, me tapaba los pies el líquido cloacal".Indicaron que "seis o siete casas" resultaron anegadas en la cuadra afectada.Carlos, relató: "Tuve que romper la cloaca en el garaje, porque me salía el agua servida. Lo hice para poder desagotar el agua de la casa".