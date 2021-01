Recicladores recorren el centro de Paraná: “Demostramos que queremos trabajar”

Integrantes de la Cooperativa de Recicladores del Paraná recorren cada día el centro de Paraná en busca de cartones y otros elementos. El coordinador, Sebastián Carnevale, contó aque “recibimos la indumentaria a través de Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores. Empezamos 15 y ya somos más de 100”.Y continuó: “la idea es hacer un reciclado con inclusión social en la ciudad. Todas las mañanas recorremos el casco céntrico. Llegamos a la plaza, viene un compañero que retira las cosas. Después volvemos al galpón en calle Sebastián Vásquez, en el que estamos desde hace seis meses”.Recordó que “antes, en el Barrio San Martín, teníamos un lugar precario. Hemos logrado indumentaria, maquinaria y galpón para los compañeros”.“Juntamos cartón, papel, latas de aluminio, cobre. No juntamos vidrio porque no tenemos maquinaria”, aclaró.Asimismo, reveló que “la última venta fueron siete toneladas de cartón que es un montón. Ahora tenemos juntado lo mismo. La idea es poder acceder más adelante a un camión para hacer cargas más grandes. A las siete toneladas llegamos en 20 días. Queremos hacerlo más rápido”.Dijo que hacen un “reparto equitativo” de lo obtenido, por lo que consiguen “en 1.000 y 2.000 pesos para cada uno” y que cobran un salario social complementario.La intención “es crecer mucho más. En febrero seremos 130. Buscamos expandirnos a los barrios para lograr un circuito de reciclado en toda la ciudad”, explicó Carnevale.Interrogado durante el programa, expresó que “la idea es coordinar con el Municipio para poder hacer algo mucho mejor, pero por el momento no estamos trabajando con ellos”.Sobre la reacción de la gente, el joven afirmó que “muchas veces nos discriminan, por el laburo de un cartonero que lo ven en un tacho de basura, pero de a poco vamos cambiando eso, demostrando que queremos trabajar, que estamos haciendo un servicio para la ciudad y ayudando al medio ambiente, porque con el cartón que juntamos es un árbol menos que se tala y el plástico no llega al río".