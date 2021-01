Paranaenses y turistas disfrutaron de la playa, en un sábado de intenso calor

El calor Paraná se hizo sentir este sábado y llegó a los 33º grados en horas de la siesta. Sin embargo, la intensidad de la temperatura se notó porque la térmica rondaba los 36º.Como siempre, muchos paranaenses y turistas decidieron ir a la playa para disfrutar del día, del sol y la belleza natural que nuestra ciudad ofrece.Un hombre eligió la sombra, bajo un árbol del balneario municipal. "Hace calor en el sol, está fuerte. He tomado bastante sol y ahora quiero sombra. Anduve algunos días por Chajarí y también disfruté del sol. Ha estado muy lindo", resaltó aExpresó que "los días de calor hay que tratar de no estar tanto en el sol, pero sí descansar en un lugar fresco. Hay que cuidarse. A mí me encanta el verano, me gusta mucho tomar agua y comer mucha fruta"."El municipal está lindo, protegido, es más cómodo por la zona. Está en buenas condiciones para disfrutar", agregó.Una mujer, en tanto, señaló que "vinimos 9.30. Siempre primero vemos cómo está el ambiente, no queremos estar amontonados porque le tememos a los contagios. Nos duchamos, tomamos un poquito de sol, no tocamos nada, respetamos la distancia".Otro hombre, expresó que "el día está muy lindo. Vinimos temprano, 8.30. Trajimos el mate, la factura. La playa está hermosa, hay que cuidarse. Este verano vinimos".