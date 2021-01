Centro de salud pide “paciencia” a personas que requieren de atención médica

El centro de Salud Puerto Viejo de Paraná continuaría trabajando durante la pandemia. “Aplicamos todos los protocolos de salud correspondientes. Implementamos el sistema de turnos a través Whatsapp así las personas no tienen que venir hasta acá”, indicó la enfermera, Silvia Farias, aAsimismo, aclaró que “todas las personas que necesitan ser atendidos por los profesionales, se los atiende, aunque no tengan turno. Sin embargo, siempre se respetan los horarios programados”.“Muchas veces las personas se enojan porque no pueden estar en la sala de espera, pero es por la salud de todos. Cuesta educar, pero es algo que tenemos que aprender todos juntos”.En cuanto a los casos de covid-19 dijo que “se incrementaron la cantidad de casos, siempre nos comunicamos con los profesionales y según lo que nos indican, son las derivaciones que realizamos”.Al finalizar, dijo que “le pedimos a la población que se cuide y nos cuiden a nosotros. Tienen que tener paciencia, estamos trabajando permanentemente”