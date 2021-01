Falleció la niña entrerriana que esperaba su donante compatible de médula ósea

Falleció Olivia, la niña de 10 años de Oro Verde que padecía una enfermedad que afecta la médula ósea. Hace poco más de un año Olivia, fue diagnosticada con aplasia medular, que hace que su médula deje de producir los componentes de la sangre.

El caso de la niña de la localidad de Oro Verde, se difundió a partir de la campaña para sumar donantes voluntarios, que habían iniciado los padres de la menor.



"A veces el tiempo no alcanza para cumplir objetivos. Duele muchísimo cuando el objetivo es dar vida. Acompañemos a la familia de Marisol Perassi y Germán Salinas en este momento tan duro que transitan", expresó Natali que difundió la triste noticia a través de las redes y agregó: “Olí abrió sus alas para descansar de todo dolor. Desde donde esté, nos guiará para que tomemos conciencia lo importante que es Donar Sangre”.

Por su parte, Vanina, otra vecina de la localidad, manifestó: "Un abrazo enorme en tan triste momento Celina Perassi, Germán Salinas. No hay palabras".



Para que mejorara su calidad de vida, necesitaba un trasplante de médula, es decir que requería un donante compatible, por lo que estaba junto a sus padres en Buenos Aires ya que fue derivada al Hospital Italiano de Buenos Aires.

Durante este proceso, su mamá Marisol, oriunda de la localidad santafesina de Las Parejas, se comprometió a transmitir la importancia de ser donante de médula ósea. Se trata de un procedimiento no invasivo, y que puede ayudar a muchas personas.