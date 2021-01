Ensanche en bulevar Racedo: “Queremos que nos permitan dialogar”

Vecinos autoconvocados se congregaron con carteles para dialogar sobre la decisión del intendente Bahl, de seguir adelante con el ensanche y repavimentación de bulevar Racedo.Silvina Grubert, vecina de bulevar Racedo.“Somos 113 vecinos frentistas, que firmamos un petitorio. Ayer, se presentó un anexo con ciudadanos de otras partes de Paraná, donde son 789 firmas. Hoy, luego de conocer la noticia, muchas personas se comunicaron con nosotros para unirse a las firmas”, dijo.“Tenemos varios fundamentos, inclusive literatura científica, que avalan nuestra postura y el porque esto es perjudicial para la sociedad. No es solamente `no´ al árbol”, remarcó.Por su parte, otro vecino comentó que “el proyecto no llego de manera fidedigna a nosotros. Hablan de la obra en líneas generales y no aclaran que especies van a plantar. Los estudios en los que se basan, según nos dijeron, tienen varios años, no están actualizados a la sociedad vigente”.“Entendemos que hay que hacer una arteria, pero creemos que no son las condiciones hay que asegurar que estén todos los servicios públicos garantizados”, finalizó.