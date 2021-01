Pide el traslado de su hijita que necesita tratamiento médico en Buenos Aires

Patricia tiene a su hija de un año y dos meses internada en el hospital San Roque de Paraná. La misma debe ser tratada en Buenos Aires, pero no consigue que PAMI le dé respuestas.



La mujer contó a Elonce TV que la pequeña nació prematura, a las seis meses y medio de gestación. “Se le hizo una operación a los cinco días de haber nacido. Somos de Concepción del Uruguay, nos derivaron a Concordia y de ahí hasta acá”, expresó.



Reveló que estuvo dos meses en Neonatología y luego “nos fuimos a casa. Cuando volvimos en agosto se encontraron con intestinos dormidos. Tiene siete operaciones. Hicieron todo lo posible, pero los intestinos no funcionan, por lo que necesita ser trasladada a Buenos Aires para realizarle varios estudios, además de un lugar específico para la reactivación intestinal”.



La mujer dio cuenta de que “se trabó todo en PAMI en Buenos Aires y no nos dicen nada. Hay tres hospitales específicos para lo que ella tiene. Hace cinco meses y medio que estamos acá. Ella no puede irse a su casa porque me baja de peso. Tiene un año y dos meses y pesa seis kilos y medio”.



“Acá hicieron todo lo posible y por eso me la derivan, pero el PAMI no actúa”, señaló Patricia, quien precisó que tiene esta obra social por viudez. Elonce.com